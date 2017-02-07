Под Ухтой столкнулись иномарка и микроавтобус

Сегодня днем в ухтинском районе Коми столкнулись иномарка и микроавтобус. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано в 11:59.

По автодороге Сыктывкар-Ухта двигалась "Шкода Йети", за рулем которой находился водитель 1990-го года рождения.

На первом километре трассы, подъезжая к поселку Водный, он попытался обогнать микроавтобус, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадали две пассажирки автобуса. У женщины 1960-го года рождения — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также множественные ушибы. Женщина 1955-го года получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Пострадавших госпитализировали. Как уточнили в ГИБДД, стаж вождения водителя иномарки — с 2009 года.