Ухтинцы незаконно подключаются к газовым сетям

7 февраля 2017 года, 16:02 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Сотрудники ОМВД России по городу Ухте расследуют уголовные дела по фактам незаконного подключения к газовым сетям.

По предварительным данным, самовольное подключение к газопроводу зафиксировано в Ухте и поселке Ветлосян, а незаконную врезку к сетям осуществили те потребители, которые по тем или иным причинам оказались отключенными от данной услуги, например, из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

К примеру, ухтинка, получив несанкционированный доступ к сети, с апреля по сентябрь 2016 года похитила газ на сумму свыше 46 тысяч рублей.

В поселке Ветлосян местный житель незаконно подключил к газотранспортной сети принадлежащее ему газоотопительное оборудование. Мужчина незаконно пользовался ресурсом с мая по октябрь прошлого года, похитив тем самым почти 16 тысяч рублей. Ранее граждане не попадались в поле зрения правоохранительных органов.

Они признались в содеянном, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по п.б, ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная из газопровода".

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с обязательной уплатой штрафа. Однако самый страшный вариант несанкционированного подключения к газу – действия, из-за которых могут пострадать люди. Незаконно подключенное газовое оборудование не отмечено на картах различных служб, о нем не уведомлены люди, которые могут проводить какие-либо работы, в том числе в местах, где спрятано нелегальное подключение. Как правило, самостоятельно смонтированные отводы газа не являются надежными и безопасными, и если случайно задеть такое оборудование, понеосторожности или незнанию – можно, в лучшем случае, остаться инвалидом от взрыва. Пострадать может как сам правонарушитель, так и ни в чем неповинные соседи и работники коммунальных служб, проводящие работы на территории установки нелегальной газопроводной техники.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, газ
Рубрика: Происшествия
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