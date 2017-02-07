Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев подвел итоги работы ведомства в 2016 году

7 февраля 2017 года, 15:00 | Прилузский, Сосногорск, Сыктывдинский, Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев в эфире телеканала "Юрган" подвел итоги работы ведомства в 2016 году.

Напомним, поручение публично отчитаться руководителям органов исполнительной власти региона публично отчитаться о работе министерств в 2016 году поручил глава Коми Сергей Гапликов.

По словам А.Князева, бюджет отрасли в минувшем году составил 876 миллионов рублей.

В настоящий момент на территории республики действуют 70 сельскохозяйственных предприятий и 407 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2016-ом на развитие хозяйств семи новых перспективных фермеров и четырех животноводческих предприятий ведомством были выделены гранты на 33 миллиона рублей.

Министр подчеркнул, что основной задачей отрасли является выход на самообеспечение региона собственными натуральными продуктами. 2016-й в этой связи стал рекордным годом по реализации инвестиционных проектов. В частности, были запущены в эксплуатацию новые коровники, проведена реконструкция свиноводческого комплекса в Сыктывдинском районе, построено новое овощехранилище в Сыктывкаре.

Революционной признана новая ферма в Прилузском районе, принадлежащая ОАО "Южное", оснащенная современной системой доения "Карусель". В 2016-ом введена первая очередь коровника на 480 голов. На завершение строительства комплекса из федерального бюджета удалось получить 43 миллиона рублей.

Достижениями прошлого года стало также строительство и реконструкция 15-ти ферм в девяти районах республики. Регион получил 1700 новых и 900 модернизированных скотомест.

Говоря о планах на 2017-ый, Анатолий Князев сообщил, что в мае планируется запуск в Сосногорске аквакультурного проекта, благодаря которому республика получит 30 тонн товарной рыбы.

Геня Джавршян
Ключевые слова: сельское хозяйство, Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка, итоги года
Рубрика: Экономика
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