В Сыктывкаре на лукойловских заправках подорожало дизельное топливо

С начала февраля на заправках Сыктывкара подорожало дизельное топливо. Напомним, первое повышение цен в 2017 году на дизель произошло в январе.

Сегодня на автозаправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40 рублей 30 копеек, литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

На заправках ИП Бухарина (бывший ООО "Пилот") дизель стоит как и в январе 39 рублей 90 копеек, а на станциях ООО "Компания 2000" - 39 рублей 30 копеек.

Цены на бензин на всех заправках остались прежние. ИП Бухарина: литр АИ-95 - за 38,4 рубля, АИ-92 - за 36 рублей за литр.

"Компания 2000" продает литр АИ-95 по 37 рублей 35 копеек, АИ-92 - по 35 рублей 15 копеек.

ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт" предлагает бензин АИ-92 - за 36 рублей 34 копейки литр, АИ-98 — за 43 рубля 24 копейки, АИ-95 — за 38 рублей 64 копейки литр.