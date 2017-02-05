В Сыктывкаре на лукойловских заправках подорожало дизельное топливо

5 февраля 2017 года, 15:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С начала февраля на заправках Сыктывкара подорожало дизельное топливо. Напомним, первое повышение цен в 2017 году на дизель произошло в январе.

Сегодня на автозаправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 40 рублей 30 копеек, литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 40 рублей.

На заправках ИП Бухарина (бывший ООО "Пилот") дизель стоит как и в январе 39 рублей 90 копеек, а на станциях ООО "Компания 2000" - 39 рублей 30 копеек.

Цены на бензин на всех заправках остались прежние. ИП Бухарина: литр АИ-95 - за 38,4 рубля, АИ-92 - за 36 рублей за литр.

"Компания 2000" продает литр АИ-95 по 37 рублей 35 копеек, АИ-92 - по 35 рублей 15 копеек.

ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт" предлагает бензин АИ-92 - за 36 рублей 34 копейки литр, АИ-98 — за 43 рубля 24 копейки, АИ-95 — за 38 рублей 64 копейки литр.

Юлия Николаева
Ключевые слова: цены, топливо, дизель
Рубрика: Экономика
  • 1
  • 2
  • 8
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    да
    5.02.2017 (15:28)
    0
    а в магазинах подорожает не на 10 копеек , а значительно больше. Скоро убедимся.

Новости по теме:

20:09 04.02.2017
Кибермошенники заражают компьютеры жителей Коми через электронные письма
19:31 03.02.2017
Сыктывкарский госуниверситет прокомментировал отказ в аккредитации двух направлений аспирантуры
16:49 03.02.2017
Конкурсный управляющий ОАО "Ухтанефтегазгеология" привлечен к дисциплинарной ответственности


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus