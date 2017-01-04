На заправках Коми выросла цена на дизельное топливо

В Коми на автозаправках выросла цена на дизельное топливо.

С января 2017-го цены на дизтопливо выросли на автозаправках "Компания 2000" и ИП Бухарина (бывший ООО "Пилот").

На заправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" ценники поменялись 26 декабря 2016-го.

На автозаправках ООО "Компания 2000", владеющей пятью станциями в Сыктывкаре и шестью по республике, литр дизтоплива марки "Евро ДТ-Е-К5" можно приобрести за 39,30 рублей (до повышения 38,80).

На шести сыктывкарских автозаправках ИП Бухарина литр дизтоплива "ЭКТО" стоит 39,90 рублей (до повышения 39,40)

На заправках ООО "ЛУКОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт" цена за литр дизтоплива "ЭКТО" составила 40,20 рублей (до повышения – 39,70), "Евро-3" (зимнее) – 39,90 рублей (до повышения 39,40).

Цены на бензин всех марок на заправках остались прежними.