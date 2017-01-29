Сборная России в Сыктывкаре не оставила шансов юниорам из Финляндии

Последним матчем сборной России на групповом этапе Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стала встреча с командой Финляндии. Игра против серьезного соперника собрала значительно больше зрителей по сравнению с утренней игрой против Казахстана. Более четырех тысяч сыктывкарцев пришли поддержать россиян, тем более что вход на все игры первенства бесплатный.

То, что матч с Финляндией будет не проще, чем со шведами, подтвердила дневная игра двух скандинавских команд. Основное время завершилось вничью, а по пенальти победили сегодняшние соперники россиян. Поэтому эта игра имела важнейшее значение для определения полуфинальных пар. Кто выигрывает, получает в ½ финала норвежцев, с которыми обе команды разобрались без особых проблем.

Конечно, финны были измотаны противостоянием со Швецией. Видимо, выполняя тренерскую установку начать без раскачки, наши завладели игровым преимуществом. И вот на 7-й минуте капитан сборной Олег Тарнаруцкий открыл счет, всего лишь через минуту Артём Самойлов его удвоил, а еще через минуту Александр Степанов сделал преимущество россиян уверенным.

Защита команды "Суоми" не могла справиться с последующими атаками "красной машины". В середине первого тайма вратарь Пюрю Кильпиё пропустил еще два мяча: от Алексея Торгонского и Ильи Лопатина. После чего россияне все-таки ослабили хватку, дали возможность финнам согреть заскучавшего в рамке Артёма Катаева. Стоит отметить и стычку Ильи Лопатина с Илари Хеполой, после чего шведский судья Даниэль Лейбе удалил обоих бузотеров за неспортивное поведение на шесть минут. Но счет до конца тайма не изменился - 5:0.

Первые минуты второго отрезка встречи прошли в равной позиционной борьбе. Но на 37-й минуте арбитр назначил в ворота финнов 12-метровый штрафной, и Артём Самойлов не упустил шанса отличиться голом.

До конца матча было много симпатичных атак с той и другой стороны, опасные розыгрыши угловых, но отличиться хоккеисты так и не смогли. 6:0 – более чем убедительная победа сборной России.