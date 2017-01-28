В Сыктывкаре юниорская сборная России по хоккею с мячом разгромила Казахстан

Второй соревновательный день Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет начался с утренней зарядки для спортсменов из России. По-другому матч с Казахстаном назвать нельзя.

Немногочисленные болельщики, пришедшие субботним утром на Республиканский стадион, хотели получить ответы на два вопроса: забьют ли наши казахам больше шведов, то есть больше 16 голов, и сумеет ли отличиться игрок "Строителя", любимец сыктывкарской публики Никита Агафонов.

Сразу взвинчивать обороты наши не стали. Даже позволили гостям провести одну атаку, хоть и не представлявшую опасности. Но через девять минут просто так кататься по льду россиянам надоело, и мячи в ворота гостей посыпались один за другим. Счет открыл Артём Самойлов.

Хет-трик Артёма Гареева, по одному голу от Алексея Торгонского, Евгения Неронова и Александра Степанова. Три мяча с угловых и один с 12-метрового. 7:0 – итог первого тайма.

Вторые полчаса матча начались с гола Андрея Опарина. Затем наши снова заработали право на пробитие пенальти. К точке подошел Никита Агафонов, но, к разочарованию сыктывкарских фанатов, пробил мимо.

Зато они увидели великолепный гол Павла Дадонова, который как нож сквозь масло прошел через защиту Казахстана и четко пробил по воротам. Двузначным счет на табло на 45-й минуте сделал Никита Агафонов. Сыктывкарец все-таки смог порадовать местных болельщиков.

Российские хоккеисты сбавили темп. Десять минут на поле не происходило ровным счетом ничего. Но был в составе нашей команды один игрок, который продолжал выкладываться на полную катушку. Конечно, речь о Никите Агафонове, который за пять минут до конца встречи сделал дубль.

Итоговый счет – 11:0. В 18 часов наша команда встретится в борьбе с первое место в группе со сборной Финляндии.