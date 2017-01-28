Бесконтрольного движения вездеходов по тундре Коми не будет

Инициатива главы Коми Сергея Гапликова об отзыве законопроекта "Об оленеводстве" в части отмены запрета движения вездеходов и грузового транспорта в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне специально отведенных дорог на землях, занятых оленьими пастбищами, положительно отразится на экосистеме тундровых земель.

Такую уверенность выразил профильный первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Роман Полшведкин.

Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрение регионального парламента еще в декабре 2014 года, но пока народные избранники находили возможным, чтобы отсрочить его принятие.

"Мы полностью поддерживаем инициативу главы Коми, - прокомментировал "Комиинформу" Роман Полшведкин. - Бесконтрольное хозяйствование может привести к тяжелым последствиям для экологии региона. Для примера: тяжелый трактор неизбежно продавливает 30 см мягкой почвы до мерзлоты и таким образом вскрывает теплоизоляцию, обеспечивая доступ теплого воздуха к мерзлоте в летнее время. Разрушение этого слоя способствует таянию подземных льдов, образованию просадок и провалов. Достаточно гусеничному трактору проехать по тундре и разрушить мох, чтобы вскоре следы от гусениц превратились в канаву, а затем и в глубокий овраг. Расчищенная грунтовая площадка через несколько лет может превратиться в провальное озеро. Попадающие в грунт нефтепродукты при добычи нефти разлагаются очень плохо. Низкие температуры и незначительное содержание кислорода в почве способствуют длительному сохранению нефтяного загрязнения. Самоочищения в зоне многолетней мерзлоты практически не происходит".

По словам Р. Полшведкина, хорошо то, что закон "Об оленеводстве" действовал в старой редакции, что давало законные основания для запрета движения по тундре тяжелой техники.

"Конечно, совсем запретить проезд тяжелого транспорта невозможно, поэтому должен быть издан Минсельхозом РК подзаконный акт, регулирующий порядок передвижения и порядок выдачи разрешений на этот вид деятельности", - подчеркнул собеседник информагентства.

Что касается добывающих предприятий, которым нужна инфраструктура, то в этом случае необходимо использование не гусеничной, а колесной техники на шинах низкого давления для щадящего воздействия на растительный и почвенный покров тундры.