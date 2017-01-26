"Арктическая одиссея" изучит феномен "острова тепла" в Воркуте

С 28 января по 2 февраля 2017 года молодые ученые, сотрудники и учащиеся географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в ходе экспедиции "Арктическая одиссея – 2017" посетят Воркуту и Салехард с целью изучения формирования "островов тепла" вокруг крупных городов Российской Арктики.

Как сообщили "Комиинформу" в Географическом факультете МГУ, экспедиция станет продолжением многолетней работы ученых по изучению этого феномена. Финансирование проекта в этот раз не самое привычное – оно осуществляется за счет средств, собранных с помощью краудфандинга (частные пожертвования, в основном на дорогое оборудование). Руководителем экспедиции является старший преподаватель географического факультета МГУ, к.г.н. Павел Константинов.

Полярная метеорология является той областью науки, которая стала популярной во всем мире в свете растущего в последние 20 лет общественного и научного интереса к климатическим особенностям городов. В частности, к феномену городских "островов тепла" – более теплых по сравнению с окружающей средой зон в черте города, отличающихся помимо прочего и своими экологическими характеристиками.

Как пояснили в МГУ, помимо фундаментального научного интереса, изучение микроклимата городов очень полезно и с практической точки зрения. Правильное представление о микроклиматических процессах может помочь сэкономить средства городских бюджетов за счет оптимизации расходования средств на отопление в зимний период, а также послужить базой для разработки методов повышения комфортности проживания населения в пределах крупных городов республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

К настоящему времени собрано мало информации о микроклиматических особенностях городов, расположенных за полярным кругом. Участники экспедиции "Арктическая одиссея" с помощью авторской технологии изучат, как феномен городского "острова тепла" проявляется в заполярных городах России.

За последние годы ученые из "Арктической Одиссеи" впервые провели обширные микроклиматические исследования в Мурманске, Норильске, Апатитах, Надыме и Воркуте. Однако в марте 2014 года погода в Воркуте была настолько неблагоприятной для измерений, что ученые решили вернуться сюда и в 2017 году.

Как отмечает Павел Константинов, "развитие подобных исследований могло бы серьезно помочь решить многие энергетические проблемы северных городов. Кроме этого можно было бы более грамотно спланировать застройку новых населенных пунктов, которые неизбежно будут возникать в данной климатической зоне как в связи с процессами регионального потепления, так и освоения новых месторождений горючих полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого океана".

Помимо географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова экспедиции также оказывают поддержку Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа и Научный центр изучения Арктики (Салехард). Рассчитывают климатологи и на содействие властей Воркуты.