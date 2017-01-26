В Усть-Выми по заказу Министерства культуры России снимают фильм о жизни Стефана Пермского

26 января 2017 года, 9:12 | Усть-Вымский
cpshperm.pravorg.ru

В Усть-Вымском районе Коми прошли съемки документального фильма "Апостолы русского Севера". Картина создается студией "ШАМС" при поддержке департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Он освещает жизнь двух русских святых: Стефана Пермского и Трифона Печенгского.

Авторы побывали в Михаило-Архангельском мужском монастыре в селе Усть-Вымь. На месте они узнали о его значении и вкладе в культурное развитии региона.

"Погружаясь в материал, понимаешь, что о Стефане Пермском можно делать отдельный фильм. Много событий, связанных с ним, интересных фактов о его деяниях. Мы снимали в монастыре, который он основал", - рассказала "Комиинформу" режиссер и автор сценария Татьяна Киселёва.

По ее словам, это уникальное место. Во время работы группа сняла в Усть-Выми северные пейзажи, крещение, брали интервью у окунающихся в купель верующих, поговорили со схимницей.

"Огромное спасибо Сыктывкарской епархии, очень оперативно подключились, владыка Питирим нас благословил на эту работу. Национальный музей Коми нам активно помогал", - отметила автор фильма.

Сейчас группа собирается посетить Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь на Кольском полустрове, чтобы набрать материал о втором герое. Однако они еще вернутся в Коми, потому что снять внутри самого Михаило-Архангельского мужского монастыря не получилось— он открывается только четыре раза в год. Продолжение съемок в Усть-Выми запланировано на 24 февраля.

Фильм "Апостолы русского Севера" должен быть сдан в Министерство культуры РФ в середине июля. Так как права принадлежат этому ведомству, картины такого рода демонстрируют либо на канале "Культура", либо на канале "Россия". Также он будет участвовать в тематических фестивалях.

Илья Баканов
Ключевые слова: телевидение, святые, религия, кино
Рубрика: Культура
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