При столкновении "Газели" и ВАЗа в Княжпогостском районе пострадала восьмилетняя девочка

В утреннем ДТП в Княжпогостском районе пострадал ребенок.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, сегодня 9:40 35-летний водитель ВАЗ 2115 столкнулся с ГАЗ 2752.

Мужчина двигался по автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар со стороны Ухты в направлении Сыктывкара.

На 95 км участка дороги Сыктывкар-Ухта он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Газелью, двигавшейся из Сыктывкара, под управлением водителя 1976 г.р.

В салоне легкового автомобиля находились женщина с девочкой. В результате ДТП девочка 2008 г.р., сидевшая слева сзади, пристегнутая детским удерживающим устройством ФЭСТ, получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Ребенок госпитализирован.

Женщина 1976 г.р. находилась на переднем пассажирском сиденье справа и также была пристегнута ремнем безопасности. Женщина получила ушиб грудной клетки и второго пальца левой кисти, не госпитализирована.

Водители не пострадали.