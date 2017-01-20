В Сыктывкаре цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 1 марта 2017-го. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной теме автобусных перевозок, сообщил генеральный директор ООО "САТП №1" Александр Рукавишников.

По его словам, цена не превысит 25 рублей. Документы, обосновывающие тариф в 25 рублей за проезд в маршрутном транспорте, предприятием уже переданы в Управление регулирования цен (тарифов) Минстроя Коми.

"Часто в качестве аргумента о том, что в Сыктывкаре высокая стоимость проезда нам приводят в пример Ухту, где цена проезда составляет 17 рублей, - рассказал А. Рукавишников. - Однако там перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели, которым дано право вести упрощенную систему учета, чем они и пользуются, плюс людей они перевозят на старом небезопасном транспорте. Свои затраты в тарифном комитете Коми они подтвердить не могут, отсюда у них и низкая стоимость проезда".

По словам гендиректора "САТП №1", если горожане хотят, чтобы автобусы были безопасными, а проезд комфортным, то необходимо учитывать затраты на приобретение нового транспорта. К примеру, за каждый из 40 автобусов "Нефаз", которые были приобретены предприятием в августе 2016-го, ежемесячный лизинговый платеж составляет 150 тысяч рублей. Кроме того, цена на дизельное топливо выросла в конце 2016-го и сейчас за литр составляет 39,90 рублей.

"Как вы понимаете, мы заинтересованы в максимальном тарифе в 25 рублей и будем свои интересы в Минстрое всячески отстаивать, - отметил А. Рукавишников. - Напомню, что стоимость проезда в автобусе не повышалась в столице Коми уже три года".