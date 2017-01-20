В Сыктывкаре цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 1 марта

20 января 2017 года, 13:25 | Сыктывкар, Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 1 марта 2017-го. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной теме автобусных перевозок, сообщил генеральный директор ООО "САТП №1" Александр Рукавишников.

По его словам, цена не превысит 25 рублей. Документы, обосновывающие тариф в 25 рублей за проезд в маршрутном транспорте, предприятием уже переданы в Управление регулирования цен (тарифов) Минстроя Коми.

"Часто в качестве аргумента о том, что в Сыктывкаре высокая стоимость проезда нам приводят в пример Ухту, где цена проезда составляет 17 рублей, - рассказал А. Рукавишников. - Однако там перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели, которым дано право вести упрощенную систему учета, чем они и пользуются, плюс людей они перевозят на старом небезопасном транспорте. Свои затраты в тарифном комитете Коми они подтвердить не могут, отсюда у них и низкая стоимость проезда".

По словам гендиректора "САТП №1", если горожане хотят, чтобы автобусы были безопасными, а проезд комфортным, то необходимо учитывать затраты на приобретение нового транспорта. К примеру, за каждый из 40 автобусов "Нефаз", которые были приобретены предприятием в августе 2016-го, ежемесячный лизинговый платеж составляет 150 тысяч рублей. Кроме того, цена на дизельное топливо выросла в конце 2016-го и сейчас за литр составляет 39,90 рублей.

"Как вы понимаете, мы заинтересованы в максимальном тарифе в 25 рублей и будем свои интересы в Минстрое всячески отстаивать, - отметил А. Рукавишников. - Напомню, что стоимость проезда в автобусе не повышалась в столице Коми уже три года".

Геня Джавршян
Ключевые слова: цена на проезд, САТП № 1, автобусы, автобусные перевозки
Рубрика: Экономика
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Комментарии (8)

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    Меня зовут
    20.01.2017 (13:49)
    3
    а пенсии и зарплата тоже на 25% повысятся? Инфляция вроде 4%.
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    горожанка
    20.01.2017 (14:10)
    2
    полный абзац...
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    Меня зовут
    20.01.2017 (14:11)
    1
    Цены на билеты повысятся, а "культура" водителей и контроллеров упадет. Кого САТП1 набрало на роли водителей. Вчера на маршруте 19 автобуса вечером (около 18.00) вёз пассажиров "очень культурный" водитель.
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    пассажир
    20.01.2017 (14:33)
    5
    А давайте просто разок все не поедем на автобусах... а лучше пару дней... и посмотрим на реакцию САТП№1... не наше это дело платить за покупку новых автобусов... мы тогда должны платить за новые витрины в магазинах... еще за что-нибудь...
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    В
    20.01.2017 (14:44)
    4
    1)А разве эти автобусы не были подарены Республике Коми в честь юбилея?
    2)и прошло только 2 года после повышения,1 января 2015
    3)и как можно увеличивать сразу на 25процентов?
    4)наш город не так огромен ,чтобы были такие цены.
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    Кристина
    20.01.2017 (14:50)
    4
    Почитайте, что этот Рукавишников творил в Твери! так и этот кошмар с автобусным транспортом он хочет устроить в Сыктывкаре!
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    Меня всегда зовут
    20.01.2017 (14:53)
    5
    Ну это уже совсем беспредел. 25 рублей не круто ли? Неужели у людей зарплаты на 25% выросли? А в САТП №1 знают такое выражение "жадность фраера сгубила??". А где наша власть?
    В общем, я лучше пешочком или на велике.
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    Галина
    20.01.2017 (15:56)
    2
    Да пусть подавятся ! Городишко маленький, пешком будем ходить !

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