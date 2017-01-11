Роснефть научила усинских школьников искусству презентации

Умение преподнести себя, грамотно представить круг своих компетенций – это уже 50 процентов успеха. Ведь во многом от того, как подана информация, зависит и то, как она будет воспринята.

Эффективной, убедительной презентации был посвящён тренинг, организованный недавно для учеников "Роснефть-класса" третьей школы Усинска сотрудниками "РН – Северная нефть", дочернего общества НК "Роснефть" в рамках корпоративной системы непрерывного образования "школа – вуз – предприятие", сообщает пресс-служба "РН – Северная нефть".

Знакомиться с этим искусством школьники начали ещё в прошлом году во время семинара-тренинга "Лестница к успеху", организованного для учеников "Роснефть-классов" Северо-Западного федерального округа. На этот раз тренер компании "МБД Групп" Олег Садовой помог ребятам закрепить полученные знания, а также получить новые и пополнить инструментарий, который им обязательно пригодится в школе, вузе и во время собеседований при трудоустройстве.

"На эффективность презентации влияет множество факторов, – считает Олег Садовой, – это и личностные особенности человека, представляющего информацию (презентатора), и особенности целевой аудитории. Особенно важны специальные навыки и умения – диагностировать и оценивать слушателей, понимать их цели и мотивы, уровень интеллектуального восприятия информации и её понимания. На тренинге можно расширить знания о приёмах работы с текстом, лучше структурировать и запоминать информацию, взаимодействовать с аудиторией, импровизировать, гибко менять ход, структуру презентации в зависимости от потребностей аудитории".

Благодаря разнообразным формам работы ученики "Роснефть-класса" разобрались, в чём отличие информационной презентации от пояснительной и убеждающей, узнали, что такое SMART-критерии и как они помогают формулировать цель. Её достижение – критерий успеха презентации.

За несколько часов тренинга ребята научились определять "портрет" аудитории, от которого во многом зависит выбор оптимальной модели презентации. Попрактиковались в логичном выстраивании текста, моделировании структуры презентации, поняли, в каких случаях лучше опираться на рациональные, а где подойдут эмоциональные аргументы, следует ли в презентации приводить примеры из личного опыта.

"Получили очень много полезной информации, – говорит ученик 10 "А" "Роснефть-класса" СОШ № 3 Денис Васильев, – приобретённые знания и опыт обязательно пригодятся. Спасибо шефам, сотрудникам "РН – Северная нефть". Тренинги для нас проводят профессионалы, отлично разбирающиеся в вопросах психологии, коммуникации, профориентации, дают практический инструментарий, которым можно пользоваться как своего рода алгоритмом".