Прокуратура Удорского района приняла меры к восстановлению трудовых прав граждан

В соответствии с поручением прокуратуры Республики Коми прокуратура Удорского района провела проверку, направленную на выявление фактов выплаты заработной платы в размере ниже МРОТ и выплаты "серой" заработной платы.

В ходе проверки установлено, что в ООО "Василек" в 2015-2016 гг. начисление и выплата заработной платы работникам осуществлялась в пониженном размере – без учета требований Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Республике Коми.

В силу данного документа в Республике Коми с 1 июля 2014 года минимальная заработная плата установлена в размере 6000 рублей в месяц, с 1 января 2015 года - 6500 рублей при условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Вместе с тем 25 работникам ООО "Василек", полностью отработавшим за месяц норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в период с 1 января 2015 г. по 1 июля 2016 г. работодателем ежемесячная заработная плата выплачивалась ниже МРОТ, установленного в Республике Коми.

За это время работникам предприятия не доначислена и не выплачена заработная плата в сумме 184 тыс.рублей. В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила директору ООО "Василек" представление об устранении нарушений трудового законодательства с требованием произвести перерасчет заработной платы на указанную сумму.

По результатам рассмотрения представления сумма недоначисленной заработной платы выплачена всем работникам. Кроме того в отношении директора ООО "Василек" прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Административный материал направлен в Государственную инспекцию труда в Республике Коми на рассмотрение.