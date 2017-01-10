В Сыктывкаре выявлено десять очагов аварийности

По результатам анализа аварийности за прошлый год, в Сыктывкаре выявлено десять участков концентрации дорожно-транспортных происшествий . Вместе с сотрудниками ОГИБДД УМВД по г. Сыктывкару в рейд по местам повышенной аварийности отправились корреспонденты "Комиинформа".

Как пояснил старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару Артём Станкевич, очагом концентрации ДТП считается участок дороги протяженности тысячу метров вне населенного пункта и двести метров в населенном пункте, либо перекресток, на котором за 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или пять различных видов аварий.

Одним из таких очагов в Сыктывкаре является перекресток улиц Орджоникидзе-Ленина. В прошлом году там произошло три ДТП с участием семи пострадавших.

"Основной вид происшествий на этом перекрестке — непредоставление права проезда при повороте налево, - пояснил Артём Станкевич. - В этом году на перекрестке планируется установить перильное ограждение для безопасности пешеходов, табло обратного отсчета времени для водителей. Также будет обновлено наружное освещение".

Еще один участок повышенной концентрации ДТП — перекрестке улиц Орджоникидзе-Первомайская. Там за 2016-й произошло три ДТП с участием пяти пострадавших. По словам сотрудников ГИБДД, установленная над перекрестком камера позволяет судить о том, что если бы водители были внимательней, столкновений удалось бы избежать.

По словам начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД по г. Сыктывкару Олега Южакова, за последний год количество участков концентрации мест ДТП сократилось с 14-ти до десяти.

"Во многом этого удалось достичь благодаря благоустройству и приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТа, - пояснил он. - Речь идет об установке искусственных неровностей, ликвидации нерегулируемых пешеходных переходов и обустройстве регулируемых. К примеру, после обустройства регулируемого пешеходного перехода на улице Морозова, 115 и смещении перехода на перекрестке улицы Карла-Маркса и Октябрьского проспекта, наезды на пешеходов прекратились.

На перекрестке улиц Морозова-Коммунистическая (возле железнодорожного вокзала) в 2016-ом произошло больше всего ДТП — девять. На этом участке было зафиксировано пять наездов на пешеходов и четыре столкновения. Телесные повреждения получили 10 человек, один пешеход скончался.

"На этом перекрестке недавно были установлены перильные ограждения, изменен режим работы светофора и добавлена выделенная фаза для пешеходов, - объяснил О. Южаков. - В 2017-ом планируем обустроить наружное освещение на переходах и запретить стоянку транспорта по улице Морозова и со стороны улицы Коммунистической".

Ранее выделенные фазы были добавлены на перекрестках улиц Сысольский-Октябрьский, Куратова-Интернациональная, Коммунистическая-Первомайская и в районе ТЦ "Лента" на Сысольском шоссе. На этих участках количество наездов на пешеходов значительно сократилось. Перед тем как внести изменения в режим работы светофоров, на интересующих участках сотрудники ОГИБДД УМВД по Сыктывкару анализируют интенсивность движения транспорта и пешеходные потоки. Если расчеты гарантируют отсутствие пробок и достаточное количество пешеходов, в режим светофора вносят изменения.

Отвечая на вопрос о возможности обустройства так называемой "зеленой волны" (согласованное переключение сигналов светофоров на смежных перекрестках так, чтобы водитель, подъезжая к очередному перекрестку, видел перед собой зеленый сигнал) на Октябрьском проспекте, собеседник агентства пояснил, что ведомство прорабатывало этот вопрос и даже проводило тестирование на некоторых его участках. Однако тест показал, что из-за зауженной проезжей части и многочисленных поворотов возникает пробка. "Зеленая волна" была бы возможна при более широких дорогах и увеличенных интервалах между светофорами.

Что касается финансовых вложений, то, как стало известно "Комиинформу", на обустройство одного перекрестка в соответствии со всеми требованиями ГОСТа требуется минимум 400 тысяч рублей. Приобретение нового контроллера для светофора, технические возможности которого позволяют добавлять выделенные фазы для пешеходов, стоит около 100 тысяч рублей.

*** Всего в Сыктывкар в 2016-ом произошло 362 ДТП с участием пострадавших. Погибло 15 человек, 448 ранены. С участие детей зафиксировано 65 ДТП, 68 получили травмы различной степени.