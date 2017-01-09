"Роснефть" открыла окно в мир новых возможностей

Накануне Нового года молодой специалист "РН – Северная нефть", дочернего общества НК "Роснефть", Екатерина Филипеня была удостоена премии Правительства Республики Коми.

Всего награды получили 20 юных спортсменов, художников, победителей интеллектуальных состязаний, призёров регионального молодёжного конкурса "Лидер XXI века", а также 12 молодых учёных, ставших победителями программы "Умник" Фонда содействия инновациям.

Выпускница "Роснефть-класса" Усинской СОШ № 3 Е.Филипеня с красным дипломом окончила Усинский филиал УГТУ и стала молодым специалистом "РН – Северная нефть". Она входит в совет молодых специалистов предприятия, а в свободное от работы время занимается общественной и волонтёрской деятельностью.

"До поступления в "Роснефть-класс" особых лидерских способностей у себя не замечала, – говорит Екатерина. – В десятом классе всё кардинально изменилось. Мы стали участвовать в корпоративных мероприятиях, организованных сотрудниками "РН – Северная нефть", в командообразующих и тренингах личностного роста, знакомиться с производством, с деятельностью "Роснефти". Можно сказать, компания открыла для нас окно в мир новых возможностей, где особое значение приобрели личные качества и отношение к своему будущему. Среди одноклассников оказалось немало единомышленников, считающих, что только от нас зависит, насколько насыщенной, яркой и интересной будет наша жизнь. Этого же принципа придерживаемся и сегодня. По выходным проводим для ребят из Усинского детского дома различные мероприятия, стараемся, чтобы жизнь детей, лишённых родительской любви и заботы, стала хоть чуточку ярче и интереснее. Общаясь с нами, ребята учатся дружить, лучше понимают, что такое взаимопомощь, ответственность, приобретают важные качества, которые им пригодятся во взрослой жизни".

Молодые специалисты "РН – Северная нефть" вовлечены в корпоративные и общегородские мероприятия. Минувший год выдался насыщенным для них: молодёжные ток-шоу, месячник профориентации, совместная с центром "Берегиня" акция "Тепло ваших сердец", фотоконкурс к Дню святого Валентина, День птиц для посетителей отделения реабилитации, мероприятия к 9 Мая, Дню города и Дню нефтяника, турнирпо пейнтболу и церемония посвящения в нефтяники, научно-технические конференции, "Неделя "Роснефть-классов" в Усинске".

"Это лишь часть мероприятий, в которых они были задействованы. Состоялось отчётное собрание и выборы нового состава Совета молодых специалистов "РН – Северная нефть", на котором нефтяники подвели итоги работы, наметили планы на будущее, обсудили, что необходимо предпринять, чтобы вывести работу молодёжного актива "РН – Северная нефть" на ещё более качественный уровень. Есть интересные задумки, есть к чему стремиться", - отметили в пресс-службе "РН-Северная нефть".