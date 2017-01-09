В Сыктывкаре снова заработала автостанция в Кируле

Закрытый в конце ноября 2014 года автовокзал в сыктывкарском Кируле получил шанс на новую жизнь. Сегодня к старой схеме движения возвращается несколько маршрутов на межмуниципальном и региональном направлении.

Как рассказал "Комиинформу" директор ООО "Автоперевозчик" Александр Левский, в чьем ведении теперь находится здание кирульского автовокзала, открытие произошло 1 декабря 2016 года. Сначала на старую автостанцию было переведено кировское направление, с середины декабря через автостанцию проходили автобусы корткеросского направления.

На Микунь в кассах автовокзала осуществляется продажа билетов, но сами автобусы пока отходят от ж/д вокзала.

С 3 января на старый автовокзал перебазировались другие перевозчики с маршрутами на Корткерос, Ухту, Емву, Коквицы, Северодвинск, Котлас, Ильинско-Подомское. Сейчас рассматриваются вопросы и по другим межрегиональным направлениям, в том числе в Казань, Уфу, Чебоксары.

В ближайшее время ООО "Автоперевозчик" планирует запустить официальный сайт с расписанием, а также с возможностью приобретения билетов на автобусы через интернет.

Как сообщили информагентству в "справочной" нового автовокзала, расположенного на ул. Морозова, от них автобусы отходят по прежним направлением и в прежнем режиме за исключением корткеросского маршрута.