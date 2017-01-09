В Сыктывкаре снова заработала автостанция в Кируле

9 января 2017 года, 16:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Закрытый в конце ноября 2014 года автовокзал в сыктывкарском Кируле получил шанс на новую жизнь. Сегодня к старой схеме движения возвращается несколько маршрутов на межмуниципальном и региональном направлении.

Как рассказал "Комиинформу" директор ООО "Автоперевозчик" Александр Левский, в чьем ведении теперь находится здание кирульского автовокзала, открытие произошло 1 декабря 2016 года. Сначала на старую автостанцию было переведено кировское направление, с середины декабря через автостанцию проходили автобусы корткеросского направления.

На Микунь в кассах автовокзала осуществляется продажа билетов, но сами автобусы пока отходят от ж/д вокзала.

С 3 января на старый автовокзал перебазировались другие перевозчики с маршрутами на Корткерос, Ухту, Емву, Коквицы, Северодвинск, Котлас, Ильинско-Подомское. Сейчас рассматриваются вопросы и по другим межрегиональным направлениям, в том числе в Казань, Уфу, Чебоксары.

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В ближайшее время ООО "Автоперевозчик" планирует запустить официальный сайт с расписанием, а также с возможностью приобретения билетов на автобусы через интернет.

Как сообщили информагентству в "справочной" нового автовокзала, расположенного на ул. Морозова, от них автобусы отходят по прежним направлением и в прежнем режиме за исключением корткеросского маршрута.

Светлана Быковская
Ключевые слова: транспорт, перевозки, коми
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    сыктывкарец
    9.01.2017 (16:45)
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    что за вакханалия ? Есть новый автовокзал, пусть привыкают люди. Автостанация, кстати,
    слово уж больно первобытное.

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