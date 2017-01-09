Марина Истиховская не признала вину

Сегодня Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего ректора Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Марины Истиховской. Предварительное заседание прошло в закрытом от прессы режиме 28 декабря.

Марину Истиховскую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как прозвучало сегодня в суде, органом предварительного расследования установлено, что в июне 2014 года ректор университета М.Истиховская заключила с ООО "ТП "Бумажник" договор оказания услуг общественного питания студентам и работникам СГУ, а также сторонним лицам.

В соответствии с его условиями, предприятию переданы в безвозмездное пользование помещения площадью 967 квадратных метров, за использование которых оно возмещало университету стоимость коммунальных услуг в размере 290 тыс. рублей в месяц. При этом в действительности ООО "ТП "Бумажник" получил в пользование свыше 3 тысяч квадратных метров, на которых осуществлял коммерческую деятельность. Мнимой сделкой передачи в безвозмездное пользование была прикрыта фактическая сдача в аренду помещений, относящихся к федеральной собственности.

В отношении указанной категории имущества применяется особый порядок сдачи в аренду – исключительно с согласия собственника, в данном случае Министерства образования и науки Российской Федерации. Стоимость аренды объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, определяется путем проведения оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности".

В результате вузу был причинен ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Помимо этого, в 2015 г. Истиховская, будучи кандидатом в депутаты Государственного Совета Коми, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ предоставила две служебные квартиры вуза для бесплатного проживания лицу, который оказывал ей консультационные услуги в выборный период. Ущерб университету составил 113 тысяч рублей. Также, по версии следствия, были нарушены жилищные права работников образовательного учреждения, которые имели право на предоставление служебного жилья.

В ходе судебного заседания М.Истиховская вину в инкриминируемых ей деяниях не признала.

"Перед тем как был заключен договор, я находилась в тех условиях и обстоятельствах, которые и предопределили его появление. По всем направлениям ни по одной норме федерального закона, о которых сегодня говорил гособвинитель, превышений полномочий не было, - подчеркнула М.Истиховская. – Все мои действия были с целью защиты общества и государства, а также здоровья учащихся".

Допрос свидетелей назначили на ближайшее заседание, которое состоится 25 января.