Дело Марины Истиховской суд рассмотрит после новогодних каникул

28 декабря 2016 года, 14:05 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня, 28 декабря, в Сыктывкарском городском суде прошли предварительные слушания по делу экс-ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Марины Истиховской.

Заседание прошло в закрытом от прессы режиме.

Первое судебное заседание по делу состоится сразу после новогодних каникул - 9 января 2017 года.

*** Напомним, Истиховская обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Органом предварительного расследования установлено, что в июне 2014 года ректор университета М.Истиховская заключила с ООО "ТП "Бумажник" договор оказания услуг общественного питания студентам и работникам СГУ, а также сторонним лицам. В соответствии с его условиями предприятию переданы в безвозмездное пользование помещения площадью 967 квадратных метров, за использование которых оно возмещало университету стоимость коммунальных услуг в размере 290 тыс. рублей в месяц. При этом в действительности ООО "ТП "Бумажник" получил в пользование свыше 3 тысяч квадратных метров, на которых осуществлял коммерческую деятельность. Мнимой сделкой передачи в безвозмездное пользование была прикрыта фактическая сдача в аренду помещений, относящихся к федеральной собственности.

В отношении указанной категории имущества применяется особый порядок сдачи в аренду – исключительно с согласия собственника, в данном случае Министерства образования и науки Российской Федерации. Стоимость аренды объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, определяется путем проведения оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности".

В результате вузу причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей.

Помимо этого в 2015 г. Истиховская, будучи кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Коми, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ предоставила две служебные квартиры вуза для бесплатного проживания лицу, который оказывал ей консультационные услуги в выборный период. Ущерб университету составил 113 тыс. рублей.

Также нарушены жилищные права работников образовательного учреждения, которые имели право на предоставление служебного жилья.Вину в инкриминируемых деяниях бывший ректор вуза не признала.

Светлана Быковская
Ключевые слова: суды, Марина Истиховская, коми
Рубрика: Право
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