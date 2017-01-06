Разъяснения от МЧС: стационарные пункты обогрева на трассах - это заправки, столовые и гостиницы

"Комиинформ" разъясняет ситуацию с размещением стационарных пунктов на трассе "Вятка".

В редакцию агентства "Комиинформ" обращаются жители республики с просьбой пояснить, где находятся пункты обогрева на автодорогах Коми.

Напомним, сегодня ГУ МЧС по Коми сообщило, что на трассе "Вятка" в Коми действует 19 стационарных пунктов обогрева. В комментариях к новости читатели агентства недоумевают: "Вчера ночью ехали из Кирова и не встретили ни одного пункта обогрева, кроме столовой в Даниловке".

Как пояснили в ГУ МЧС Коми, под стационарными пунктами подразумеваются автозаправочные и гостиничные комплексы, места общественного питания, места отдыха и стоянок большегрузных автомобилей. Таких на автомобильной дороге федерального значения Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар 19. Общая вместимость составляет 1260 человек.

Мобильных пунктов обогрева на автодорогах республики на данный момент нет. Они готовы к развертыванию при необходимости, уточнили в региональном МЧС. Пока обращений в ведомство не поступало ни от жителей, ни от муниципальных властей.

В редакцию агентства, тем временем, от жителей республики поступают вопросы. В частности, люди спрашивают, есть ли пункты обогрева на трассе Усть-Цильма-Сыктывкар. "На протяжении пути есть две заправки - в Ижме и Ираеле, где температура -50С. 700 км пути, люди едут с детьми, возвращаются с каникул. Связи местами нет вообще. А пункты обогрева почему-то на трассе Вятка - где на каждом шагу кафе и связь ловит", - пишет Ольга Чупрова.

Как отметили в региональном МЧС, на всех автодорогах республики есть автозаправки, где можно погреться.

В целом, в Коми готовы к развертыванию три мобильных пункта обогрева вместимостью 105 человек. Все пункты оснащены средствами связи, аптечкой первой помощи, имеют места для отдыха граждан и для организации питания.

При возникновении внештатной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набирать номер "112".

"Комиинформ" публикует адреса стационарных пунктов обогрева на трассе "Вятка".