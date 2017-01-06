На трассе "Вятка" в Коми действует 19 стационарных пунктов обогрева

В Коми установились сильные морозы. Погодные условия могут серьезно ухудшить состояние дорожного полотна и осложнить обстановку на автомагистралях.

Для обеспечения безопасности граждан вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-176 (Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар) в пределах границ Республики Коми действует 19 стационарных пунктов обогрева. Общая вместимость составляет 1260 человек, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Готовы к развертыванию три мобильных пункта обогрева вместимостью 105 человек. Все пункты оснащены средствами связи, аптечкой первой помощи, имеют места для отдыха граждан и для организации питания.

В случае необходимости информирование участников движения о ситуации на дороге, порядке действий и наличии пунктов обогрева на данном участке проводится Главным управлением МЧС России по Коми при помощи смс-рассылки и оповещения по УКВ радиостанции, настроенной на частоту дальнобойщиков.

Главное управление рекомендует гражданам отказаться от длительных поездок. Если отказаться от поездки невозможно, стоит позаботиться о запасе горючего, теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед поездкой проверьте наличие и исправность огнетушителя, положите необходимые инструменты, проверьте аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополните ее, обновите медикаменты.

При возникновении внештатной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набирать номер "112".