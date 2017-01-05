В Сыктывкаре у ТРЦ "Макси" в ДТП пострадали два человека
В Сыктывкаре на повороте к торгового центра "Макси" столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара, столкновение произошло в 16:37.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus 1955 г.р. двигался по Октябрьскому проспекту со стороны Эжвы.
Выехав на запрещающий сигнал, он столкнулся с автомашиной Volkswagen Polo, которая двигалась во встречном направлении и совершала поворот к торговому центру "Макси".
В результате ДТП две пассажирки 1976 и 2000 г.р. получили травмы головы. Обе находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель Ford Focus за последний год 13 раз привлекался к ответственности в основном за превышение скоростного режима.
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