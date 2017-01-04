В Воргашоре отремонтировали поврежденный теплопровод

Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2 в поселке Воргашор завершены. Аварийно-ремонтная бригада устраняла повреждения всю ночь.

Как сообщил "Комиинформу" руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, в ближайшие часы планируется пробный запуск.

"Возможны снижения температурных параметров при пуско-наладке. Замораживание стояков не допущено", - добавил он.

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе в Воргашоре. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38.

Чтобы не допустить прекращения подачи тепла и горячей воды потребителям, было принято решение произвести технологические переключения в сетях. Уже в районе 17:20 эти работы были завершены, теплоснабжение жителей Воргашора было организовано по резервной схеме. На время переключений в домах поселка отмечалось понижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Вчера вечером аварийно-ремонтная бригада в составе 15 человек приступила к устранению аварии.