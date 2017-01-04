В Воргашоре отремонтировали поврежденный теплопровод

4 января 2017 года, 9:30 | Воркута
Фото Владимира Жарука, ВКонтакте

Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2 в поселке Воргашор завершены. Аварийно-ремонтная бригада устраняла повреждения всю ночь.

Как сообщил "Комиинформу" руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, в ближайшие часы планируется пробный запуск.

"Возможны снижения температурных параметров при пуско-наладке. Замораживание стояков не допущено", - добавил он.

1.jpg

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе в Воргашоре. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38.

Чтобы не допустить прекращения подачи тепла и горячей воды потребителям, было принято решение произвести технологические переключения в сетях. Уже в районе 17:20 эти работы были завершены, теплоснабжение жителей Воргашора было организовано по резервной схеме. На время переключений в домах поселка отмечалось понижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Вчера вечером аварийно-ремонтная бригада в составе 15 человек приступила к устранению аварии.

Геня Джавршян
Ключевые слова: трубопровод, тепло, порыв, воргашор
Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:51 03.01.2017
Пожарные в Эжве спасли двух человек
11:15 03.01.2017
Государственная инспекция по маломерным судам Коми стала второй на Северо-Западе
12:33 02.01.2017
На север Коми пришли морозы


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus