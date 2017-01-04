На трубопроводе в Воргашоре произошел порыв

4 января 2017 года, 0:03 | Воркута
Фото Владимира Жарука, ВКонтакте

3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе Воркутинская ТЭЦ-2 в поселке Воргашор.

Как сообщает пресс-служба филиала "Т Плюс", диаметр трубопровода составляет 800 мм. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38.

Чтобы не допустить прекращения подачи тепла и горячей воды потребителям, было принято решение произвести технологические переключения в сетях. Уже в районе 17:20 эти работы были завершены, теплоснабжение жителей Воргашора было организовано по резервной схеме. На время переключений в домах поселка отмечалось понижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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Тем временем поврежденный участок прямого подающего трубопровода локализован, аварийно-ремонтная бригада в составе 15 человек готова реализовать схему ремонтных работ, которые будут проводиться без ограничения подачи ресурса потребителям Воргашора. Работы при необходимости будут идти всю ночь.

В данный момент ремонтные бригады устанавливают, какой именно способ устранения повреждения будет наиболее эффективным с учетом температурных факторов и сильного парения, осложняющего проведение работ.

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Комиинформ
Ключевые слова: порыв, водоснабжение
Рубрика: Происшествия
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