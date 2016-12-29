На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла в 07.30 в Усть-Вымском районе.

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение двух автомашин - "Фольксвагена" и грузовика.

В результате ДТП один человек погиб, предположительно, водитель иномарки. Есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.