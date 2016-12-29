На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб человек
29 декабря 2016 года, 8:20 | Усть-Вымский
На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб человек.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла в 07.30 в Усть-Вымском районе.
По предварительным данным, на трассе произошло столкновение двух автомашин - "Фольксвагена" и грузовика.
В результате ДТП один человек погиб, предположительно, водитель иномарки. Есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
- 19
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Интервью
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
24 декабря
В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.
Комментарии (1)
Авторизоваться или Зарегистрироваться