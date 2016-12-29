На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб человек

29 декабря 2016 года, 8:20 | Усть-Вымский
Фото Антона Пархачева

На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла в 07.30 в Усть-Вымском районе.

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение двух автомашин - "Фольксвагена" и грузовика.

В результате ДТП один человек погиб, предположительно, водитель иномарки. Есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется. На место выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

Ольга Белова
Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    Тамара
    29.12.2016 (08:31)
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    Вот у кого то вместо встречи НГ , веселья и праздника, будут похороны.... Пипец...

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