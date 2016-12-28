Ухтинские газовики украсили главную площадь города

25 декабря в Ухте на Комсомольской площади прошло красочное открытие главного ледового городка города.

Подарок в канун новогодних праздников был подготовлен крупными промышленными предприятиями региона - ООО "Газпром трансгаз Ухта" и АО "Транснефть-Север".

Новогодний городок оснащен яркой подсветкой и представлен целым комплексом ледяных объектов: лабиринт, горки, входная зона с прозрачными елями, ротонда, традиционные фигуры деда мороза, снегурочки и символа года. В центре площади установлена огромная искусственная ель – еще один подарок от газовиков.

Зеленая 22-метровая красавица радует ухтинцев уже второй год. Для светового оформления использованы гирлянды трех видов: "Тающие сосульки", "Хамелеон" и "Звездное небо". Участники открытого городского фестиваля "Парад Дедов Морозов – 2017" прошли по улицам Ухты и открыли ледовый городок традиционной церемонией "зажжения" огней на елке.

С приветственным словом к жителям обратились руководитель администрации МОГО "Ухта" Магомед Османов, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский и заместитель генерального директора АО "Транснефть-Север" Андрей Швец.

К новогоднему празднику газовики традиционно украшают Комсомольскую площадь - одну из основных площадей Ухты. Подготовка к этому дню шла на протяжении нескольких недель, итогом которой стало новогоднее настроение и погружение в сказочную атмосферу для всех гостей и жителей города.