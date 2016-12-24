На воркутинском зимнике в ДТП "встретились" два одинаковых грузовика

Под Воркутой вчера произошло ДТП с участием двух одинаковых большегрузов.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, в 7:50 водитель 1979 года рождения, управляя "Меrсеdеs Веnz Астrоs", двигался по технологической дороге Воркута – Сейда, являющейся зимником.

На 75 километре от города он не убедился в безопасности маневра, не прибегнул к помощи других лиц, после чего переднюю ось грузовика занесло на встречную полосу.

В результате тягач перекрыл дорогу, и в него врезался такой же "Меrсеdеs Веnz Астrоs", за рулем которого находился водитель 1965 года рождения.

Водитель второго транспортного средства получил ушибы, госпитализация ему не понадобилась. В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности. В течение года КоАП РФ на дорогах не нарушал, отметили в ГИБДД.