Нетрезвый сыктывкарец попал под колеса "Мицубиси"

24 декабря 2016 года, 11:20 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД России по Коми

В центре Сыктывкара иномарка сбила мужчину. Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, инцидент произошел 23 декабря в 17:50.

Водитель 1987 года рождения ехал на личной "Мицубиси АSХ" по улице Ленина со стороны Куратова. Напротив дома №82 по Ленина он сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, в то время, как переход находился в 20-ти метрах от него.

У пострадавшего – перелом стопы. Непосредственно после инцидента мужчина госпитализирован не был. Как установила экспертиза, сыктывкарец был пьян.

В ГИБДД также добавили, что водитель иномарки в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Права на вождение транспорта получил в 2004 году.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, Сыктывкар, пешеход, коми, ДТП, дороги, ГИБДД, Алкоголь
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (2)

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    Пп
    24.12.2016 (12:0)
    2
    ГИБДД наведите порядок на Ленина уже! Запретите остановку на одной стороне дороги невозможно разъехаться со встречной стоят колонны по обе стороны, а в центре остается полторы полосы это не улица а переулок какойто
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    кумир
    24.12.2016 (14:56)
    0
    не может он получит права в 2004 емуц17 лет было

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