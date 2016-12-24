Нетрезвый сыктывкарец попал под колеса "Мицубиси"
24 декабря 2016 года, 11:20 | Сыктывкар
В центре Сыктывкара иномарка сбила мужчину. Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, инцидент произошел 23 декабря в 17:50.
Водитель 1987 года рождения ехал на личной "Мицубиси АSХ" по улице Ленина со стороны Куратова. Напротив дома №82 по Ленина он сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, в то время, как переход находился в 20-ти метрах от него.
У пострадавшего – перелом стопы. Непосредственно после инцидента мужчина госпитализирован не был. Как установила экспертиза, сыктывкарец был пьян.
В ГИБДД также добавили, что водитель иномарки в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Права на вождение транспорта получил в 2004 году.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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