Верховный суд Коми оставил под стражей фигуранта дела "Воркутаугля" Петра Гильца

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу защиты фигуранта громкого уголовного дела "Воркутаугля" Петра Гильца.

Напомним, в конце ноября Воркутинский горсуд вынес решение о мере пресечения в отношении двух фигурантов коррупционного скандала - начальника Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми Петра Гильца, а также командира филиала "Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" Леонида Лобкова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 28 января.

Сегодня, 22 декабря, суд высшей инстанции оставил решение Воркутинского суда в силе, не удовлетворив жалобу стороны защиты Петра Гильца.

Ранее Сыктывкарский горсуд также отправил под домашний арест руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко.

По данным следствия, в 2014-2016 годах Гончаренко, Лобков и Гильц получали от лиц, действующих в интересах АО "Воркутауголь", в качестве взятки денежные средства за попустительство по службе при проведении проверок. Гончаренко получил не менее 810 тысяч рублей, Лобков – не менее 900 тысяч рублей, Гильц – не менее 1 миллиона рублей.