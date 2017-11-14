Парламентарии Коми рассмотрят на заседании Госсовета 14 вопросов
Депутаты Коми вынесли 14 вопросов на предстоящее заседание сессии Госсовета, которое состоится 23 ноября. Повестку дня народные избранники обсудили сегодня на президиуме.
Самым значимым вопросом станет рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Сегодня утром министров финансов Коми Галина Рубцова озвучила основные параметры бюджета. По ее словам, доходная часть республиканской казны в 2018 году составит 63,5 млрд. рублей, расходная часть - 64,9 млрд. рублей, дефицит – 1,4 млрд. рублей.
Министр отметила, что эти показатели носят предварительный характер и к заседанию Госсовета будут скорректированы.
Также будут рассмотрены вопросы о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Коми и о коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда в регионе в 2018 году.
Среди прочего народные избранники рассмотрят коррективы в правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса, и в закон "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью".
Комитет по законодательству и местному самоуправлению вносит законопроект "О главе РК, правительстве РК и органах в системе исполнительной власти РК". Согласно федеральному закону №190, вводится понятие ценовых зон теплоснабжения – это поселения, городские округа, которые определяются в соответствии с ФЗ №190 и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией.
Решение об отнесении городского округа к ценовой зоне теплоснабжения принимается Правительством РФ на основании предложения Минэнерго России, которое должно включать в себя заключение и согласие высшего исполнительного органа власти субъекта РФ.
Законопроектом предлагается наделить правительство Коми и председателя правительства региона необходимыми полномочиями для подготовки документации.
Среди прочего, парламентарии рассмотрят ходатайство инициативной группы по проведению референдума в республике. Согласно представленным документам, на референдум предлагается вынести вопрос: "Считаете ли вы, что глава РК и Госсовет РК должны обратиться в правительство РФ с предложением инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации внутрипромысловых и межпромысловых стальных нефтепроводов, эксплуатируемых 20 и более лет?".
Спикер Госсовета Коми разъяснила, что депутаты провели правовую экспертизу предложения и провели заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению.
"Инициативное группе уже направлено уведомление о том, что наше решение по данному вопросу – отрицательное, - заявила Н. Дорофеева. – На заседание Госсовета мы вынесем постановление об отказе в проведении референдума".
Геня Джавршян
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