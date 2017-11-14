В Коми отделении "Единой России" обсудили будущее книг

Проблемам словесности была посвящена встреча дискуссионного клуба проекта “Клуб сторонников”. Сегодня, 14 ноября, его участники собрались в региональном исполнительном комитете партии "Единая Россия".

Встречу открыл Григорий Спичак – журналист, писатель и общественный деятель Республики Коми. Участие в дискуссии приняли все желающие: блоггеры, студенты, писатели и многие другие.

Началось все с объявления о решении “Клуба сторонников” провести цикл дискуссионных клубов “Индустрия творчества”, и сегодня был первый из них, который посвятили словесности. В будущем ожидаются такие же мероприятия, посвященные музыке, изобразительному искусству, ремеслам и многому другому.

“Многие видят часть проблем индустрии творчества в отсутствии поддержки, прежде всего моральной, со стороны власти. И в отсутствии крепких сообществ, которые давали бы возможность обмениваться опытом и идеями между творческими людьми”, — так региональный координатор "Клуба “сторонников” Владислав Дониченко резюмировал мнения, предоставленные посредством опроса среди творческих людей республики.

“Словесность не ограничена книгами. Люди перестали читать бумажные книги, все информатизируется, и через десять лет книги займут место грампластинок, они будут печататься ограниченными тиражами для любителей, масса перейдет на электронный вариант”, — высказал свое мнение, автоблогер, автор блога “Skr Team” Роман Литвин.

Обсуждение проблемы словесности, как части индустрии творчества, длилось более часа. За это время участники дискуссионного клуба обсудили систему грантов и возможность создания мероприятия, которое будет ближе знакомить потенциальных творцов с возможностью получить поддержку государства, плюсы от объединения в некоммерческую организацию для молодых творческих деятелей, а также поговорили о важности координации, как внутри Республики Коми, так и о возможности сотрудничать с другими финно-угорскими республиками.

По окончанию дискуссии Григорий Спичак предложил создать группу ВКонтакте, где можно будет обсуждать то, что не успели обсудить во время дискуссии в клубе, предложить какие-то свои идеи, либо поучаствовать в обсуждении чужих.