В Инте 90-летие отметил ветеран войны Дмитрий Артеев

В Инте 90-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Александрович Артеев. Приветственный адрес от имени президента России В. Путина фронтовику вручила мэр Приполярья Лариса Титовец.

Дмитрий Артеев в 1944 году 17-летним пареньком был призван на службу в Советскую Армию из деревни Епа. Участвовал в боевых сражениях, а после завершения войны служил армии вплоть до 1951 года. После возвращения на родину женился на девушке из соседней деревни Ярпияк. Вместе с женой Анной Акимовной многие годы работали в совхозе "Фион".

После выхода на пенсию супруги поселились в Инте. Два года назад супруга ушла из жизни, Д. Артеев живет вместе с дочерью. Свой юбилей он встретил в теплом семейном кругу.

Руководитель администрации Инты Л. Титовец вместе с заместителем председателя Совета города, депутатом Юрием Лыткиным поздравили юбиляра, вручили поздравление от президента страны и подарки.

"Я от всей души желаю ему на долгие-долгие года здоровья, бодрости духа и оптимизма, - пожелала Л. Титовец. - Именно у таких людей, как Дмитрий Александрович всем нам, а особенно молодежи, следует поучиться оптимизму, вере в светлое будущее своего города, любви к Родине и патриотизму!".