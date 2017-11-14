В Инте 90-летие отметил ветеран войны Дмитрий Артеев

14 ноября 2017 года, 18:05 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте 90-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Александрович Артеев. Приветственный адрес от имени президента России В. Путина фронтовику вручила мэр Приполярья Лариса Титовец.

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Дмитрий Артеев в 1944 году 17-летним пареньком был призван на службу в Советскую Армию из деревни Епа. Участвовал в боевых сражениях, а после завершения войны служил армии вплоть до 1951 года. После возвращения на родину женился на девушке из соседней деревни Ярпияк. Вместе с женой Анной Акимовной многие годы работали в совхозе "Фион".

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После выхода на пенсию супруги поселились в Инте. Два года назад супруга ушла из жизни, Д. Артеев живет вместе с дочерью. Свой юбилей он встретил в теплом семейном кругу.

Руководитель администрации Инты Л. Титовец вместе с заместителем председателя Совета города, депутатом Юрием Лыткиным поздравили юбиляра, вручили поздравление от президента страны и подарки.

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"Я от всей души желаю ему на долгие-долгие года здоровья, бодрости духа и оптимизма, - пожелала Л. Титовец. - Именно у таких людей, как Дмитрий Александрович всем нам, а особенно молодежи, следует поучиться оптимизму, вере в светлое будущее своего города, любви к Родине и патриотизму!".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: юбилей, фронтовик
  Рубрика: Общество
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