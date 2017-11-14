Синоптики Коми предупреждают жителей о резком ухудшении погодных условий
О резком ухудшении погодных условий на территории Республики Коми 15 ноября предупредили синоптики региона.
По данным ЦГМС, ночью и днем 15 ноября, начиная с южных районов, Республика Коми попадёт под влияние активного южного циклона.
В южных районах ночью и утром ожидается мокрый снег, дождь, местами — налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с.
В центральных и северных районах ночью местами, днём — повсеместно ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее; усиление юго-восточного, южного ветра порывами до 13-18 м/с, на крайнем северо-востоке — до 18-23 м/с, метель.
Из-за усиления ветра и метели на дорогах возможны снежные заносы.
Ожидается, что количество выпавших осадков может составить до 30% от месячной нормы (норма 45-57 мм).
Комиинформ
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