Синоптики Коми предупреждают жителей о резком ухудшении погодных условий

О резком ухудшении погодных условий на территории Республики Коми 15 ноября предупредили синоптики региона.

По данным ЦГМС, ночью и днем 15 ноября, начиная с южных районов, Республика Коми попадёт под влияние активного южного циклона.

В южных районах ночью и утром ожидается мокрый снег, дождь, местами — налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с.

В центральных и северных районах ночью местами, днём — повсеместно ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее; усиление юго-восточного, южного ветра порывами до 13-18 м/с, на крайнем северо-востоке — до 18-23 м/с, метель.

Из-за усиления ветра и метели на дорогах возможны снежные заносы.



Ожидается, что количество выпавших осадков может составить до 30% от месячной нормы (норма 45-57 мм).