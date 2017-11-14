Заработал колл-центр для приема обращений жителей региона к главе Коми

Номер телефона горячей линии главы Республики Коми – 8-800-200-96-14.



Заработал колл-центр для приёма обращений жителей региона по телефону. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю. Звонок – бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона, сообщает пресс-служба главы Коми.

Обращения, поступающие от жителей республики, принимаются операторами первой линии поддержки государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, в остальное время происходит запись в автоматическом режиме. Обращения заносятся в систему "Активный регион. Республика Коми".

Без внимания не останется ни один звонок. Все вопросы, поступившие на горячую линию главы Коми, будут решаться в оперативном режиме. Статистика по обработанным сигналам граждан будет еженедельно предоставляться главе Республики Коми.

Напомним, о создании горячей линии Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил в ходе заседания Республиканской комиссии по обеспечению дорожной безопасности.