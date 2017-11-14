Заработал колл-центр для приема обращений жителей региона к главе Коми

14 ноября 2017 года, 13:26 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Номер телефона горячей линии главы Республики Коми – 8-800-200-96-14.

Заработал колл-центр для приёма обращений жителей региона по телефону. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю. Звонок – бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона, сообщает пресс-служба главы Коми.

Обращения, поступающие от жителей республики, принимаются операторами первой линии поддержки государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, в остальное время происходит запись в автоматическом режиме. Обращения заносятся в систему "Активный регион. Республика Коми".

Без внимания не останется ни один звонок. Все вопросы, поступившие на горячую линию главы Коми, будут решаться в оперативном режиме. Статистика по обработанным сигналам граждан будет еженедельно предоставляться главе Республики Коми.

Напомним, о создании горячей линии Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил в ходе заседания Республиканской комиссии по обеспечению дорожной безопасности.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
  • 1
  • 5
  • 0
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Как выбрать колёса на свой автомобиль
Выбор полезных аксессуаров для автомобиля
Причины использования полиэтиленовых труб для отопления

Смотреть все ...


Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Марина. Очень нужна волонтерская помощь. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео