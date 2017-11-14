Зарубежные и российские СМИ с иностранным финансированием будут признаны иноагентами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в существующее законодательство, которые позволят причислять иностранные СМИ к иноагентам, пишут "Известия".

Поправки коснутся СМИ, зарегистрированных на территории другого государства либо получающих денежные или иные средства от иностранных структур-госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием.

"Возможность признать СМИ иностранным агентом — не только зеркальный ответ на действия наших американских "коллег", но и инструмент защиты своего информационного пространства от внешнего влияния", – заявил депутат.

Толстой также отметил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст. После принятия поправок такие СМИ будут обязаны маркировать свою продукцию.

Законопроект будет рассмотрен во втором и в третьем чтении в среду, 15 ноября.

14 ноября министерство юстиции США подтвердило, что американский филиал телекомпании RT зарегистрировался в качестве иностранного агента. В случает отказа все счета компании, а также ее руководитель могли быть арестованы.