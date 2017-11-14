С традициями и культурой башкир смогут познакомиться жители и гости Сыктывкара

Национально-культурная автономия башкир в городе Сыктывкаре приглашает гостей на Дни башкирской культуры. Праздничное открытие состоится 17 ноября в 14:00 в республиканском Доме дружбы народов. Вход свободный.

"Особенности народной и духовной культуры башкир гости мероприятий почувствуют через музыку, изобразительное творчество, фотографию. В таком формате культура башкирского народа будет представлена в столице региона впервые. Проект был поддержан нашим Министерством и реализуется на средства, полученные городской башкирской НКА по итогам конкурса проектов "Регион добрососедства", - отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Это первый крупный проект общественной организации, которая была создана совсем недавно: в мае этого года.

Программа Дней башкирской культуры включает ряд мероприятий.

"Выставку художественных произведений молодых художников Башкортостана о культуре и быте народа представит член Союза художников России, гостья Республики Коми Галия Байгужина. Башкирский фольклор в современной обработке исполнит фольклорно-эстрадная группа "Далан" под руководством Народного артиста Республики Башкортостан Артура Туктагулова. Общую картину дополнит фотовыставка "Мусульманский мир" о мероприятиях Духовного управления мусульман Республики Коми", - пояснил председатель НКА башкир в городе Сыктывкаре Родат Нигматуллин.

Мероприятия проходят при организационной поддержке Дома дружбы народов Республики Коми и Духовного управления мусульман Республики Коми.

***В соответствии с данными переписи населения 2010 года на территории Республики Коми проживало 3149 человек башкирской национальности (г. Усинск – 1100, г. Воркута – 383, г. Сыктывкар – 153).

В Республике Коми с 1992 г. в Усинске действует татаро-башкирский общественно-культурный центр "Булгар", с 2000 г. - Республиканская национально-культурная автономия татар и башкир.