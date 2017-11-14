С традициями и культурой башкир смогут познакомиться жители и гости Сыктывкара

14 ноября 2017 года, 17:04 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Национально-культурная автономия башкир в городе Сыктывкаре приглашает гостей на Дни башкирской культуры. Праздничное открытие состоится 17 ноября в 14:00 в республиканском Доме дружбы народов. Вход свободный.

"Особенности народной и духовной культуры башкир гости мероприятий почувствуют через музыку, изобразительное творчество, фотографию. В таком формате культура башкирского народа будет представлена в столице региона впервые. Проект был поддержан нашим Министерством и реализуется на средства, полученные городской башкирской НКА по итогам конкурса проектов "Регион добрососедства", - отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Это первый крупный проект общественной организации, которая была создана совсем недавно: в мае этого года.

Программа Дней башкирской культуры включает ряд мероприятий.

"Выставку художественных произведений молодых художников Башкортостана о культуре и быте народа представит член Союза художников России, гостья Республики Коми Галия Байгужина. Башкирский фольклор в современной обработке исполнит фольклорно-эстрадная группа "Далан" под руководством Народного артиста Республики Башкортостан Артура Туктагулова. Общую картину дополнит фотовыставка "Мусульманский мир" о мероприятиях Духовного управления мусульман Республики Коми", - пояснил председатель НКА башкир в городе Сыктывкаре Родат Нигматуллин.

Мероприятия проходят при организационной поддержке Дома дружбы народов Республики Коми и Духовного управления мусульман Республики Коми.

***В соответствии с данными переписи населения 2010 года на территории Республики Коми проживало 3149 человек башкирской национальности (г. Усинск – 1100, г. Воркута – 383, г. Сыктывкар – 153).

В Республике Коми с 1992 г. в Усинске действует татаро-башкирский общественно-культурный центр "Булгар", с 2000 г. - Республиканская национально-культурная автономия татар и башкир.

Комиинформ

  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:53 14.11.2017
В Коми намечается референдум о переносе столицы региона в Ухту
23:23 13.11.2017
В столице Коми завершился месячник "Сыктывкар – 60 Плюс"
15:37 13.11.2017
"Чайку" Драмтеатра имени Виктора Савина покажут в Липецке


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Зачем покупать увлажнитель воздуха в квартиру
Как выбрать одежду для новорождённого
Назначение и использование календарей

Смотреть все ...


Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Марина. Очень нужна волонтерская помощь. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео