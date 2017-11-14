В Печоре 14 человек эвакуировались из-за задымления в жилом доме при пожаре
Вчера ночью жители многоквартирного дома в Печоре были вынуждены эвакуироваться из-за сильного задымления при пожаре.
Как сообщили "Комиинформу" в региональном МЧС, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 3:48 13 ноября.
Пожарные подразделения прибыли на улицу Комсомольскую к дому №23 в 3:58. Горел шкаф на лестничной клетке одного из подъездов.
В тушении принимали участие три единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать в 4:02 на площади один "квадрат".
Причиной инцидента называют неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.
Ярослава Пархачёва
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