"Ростелеком" рассказал деловому сообществу Ухты о телеком-новинках для развития бизнеса

14 ноября 2017 года, 10:57 | Ухта
Фото Ростелекома

"Ростелеком" пригласил руководителей крупного и среднего бизнеса Ухты для знакомства с современными услугами связи для бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании продемонстрировали корпоративным клиентам "Виртуальную. АТС", "Виртуальный ЦОД", "Управляемый Wi-Fi", "Интерактивное телевидение" для юридических лиц, услуги по информационной безопасности.

Особый интерес у участников встречи вызвала услуга "Видеокомфорт", позволяющая организовать видеонаблюдение за своим бизнесом на своем мобильном устройстве. Это облачное решение, которое не требует хранилищ, "сжимает" видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. "Ростелеком" готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи, и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

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"Такие мероприятия уже стали традицией, - прокомментировал заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным сегментом Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Грибков, - Мы показываем клиентам на конкретных примерах как работают наши облачные сервисы. Наглядно демонстрируем, как наши услуги позволяют сокращать расходы на приобретение дорогостоящего оборудования, обеспечивают высокую степень защиты данных, помогают быстро и грамотно организовать рабочий процесс в соответствии с новейшими технологиями и достижениями в области связи".

Также в ходе мероприятия связисты обсудили требования к услугам связи и сервису компании, ответили на вопросы клиентов.

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"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам весть спектр телекоммуникационных услуг, как традиционных, так и высокотехнологичных облачных решений. Подробную информацию о предложениях для корпоративных клиентов можно узнать на сайте www.rt.ru или по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-200-3000.

Комиинформ

  Ключевые слова: ростелеком
  Рубрика: Экономика
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