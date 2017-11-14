"Птицефабрика Зеленецкая" откроет в Коми пять новых магазинов

14 ноября 2017 года, 9:50 | Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

"Птицефабрика Зеленецкая" до конца 2017 года откроет пять новых магазинов на территории республики. Три магазина торговой сети "Зарни-Сорс" появятся в Печоре по адресам: Советская, 19, Социалистическая, 74 и Печорский проспект, 33.

Один магазин откроется в г. Микуне Усть-Вымского района по адресу Первомайская, 2/1. Также еще один "Зарни-Сорс" появится в посёлке Птицефабрика в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

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Благодаря расширению фирменной сети "Птицефабрика Зеленецкая" у покупателей в городах Печора, Микунь и селе Выльгорт появится возможность приобрести вкусную и свежую продукцию прямо от производителя.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" начальник отдела реализации ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" Константин Поздеев, предприятие продолжает расширять фирменную сеть на территории республики.

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"На сегодня фирменная сеть "Зарни-Сорс" насчитывает 40 магазинов, в том числе 34 розничных и шесть оптово-розничных, - пояснил он. – В одних муниципалитетах - в Печоре и в Сыктывдинском районе, мы продолжаем расширять фирменную сеть, в других, как в Усть-Вымском районе, впервые открываем магазин. В 2018 году птицефабрика планирует расширять розничную сеть в Усинске и Воркуте".

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Напомним, в октябре новый оптово-розничный магазин "Зарни Сорс -15" был открыт в Ухте по адресу ул. Железнодорожная, 9. Жители Ухты и Сосногорска теперь покупают в розницу продукцию птицефабрики по оптовым ценам.

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В фирменных магазинах птицефабрики представлен широкий ассортимент сырой и готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров и свинины, а также свежие яйца всех категорий.

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Кроме того, в розничных магазинах сети жители республики могут приобрести подарочные карты номиналом 500 рублей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Птицефабрика Зеленецкая, подарочные карты, открытие новых магазинов
  Рубрика: Экономика
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