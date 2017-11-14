На "Монди СЛПК" локализовано возгорание в градирне

14 ноября 2017 года, 9:35 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Рано утром на "Монди СЛПК" загорелось одно из производственных помещений - градирне. Об этом сообщает МЧС по региону.

Как уточнили "Комиинформу" в ведомстве, сообщение о возгорании в отдельно стоящем кирпичном здании поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 14 ноября, в 7:45 по адресу Бумажников, 2.

Градирню используют для охлаждения большого количества воды.

На территорию предприятия направили силы и средства пожарной охраны по повышенному номеру вызова. На месте был создан штаб ликвидации пожара.

К настоящему моменту возгорание локализовано.

По уточненным данным регионального МЧС, на месте пожара привлечено 54 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 32 человека и 12 единиц техники.

В 09:15 ранг пожара снизили до 1-БИС. Пожар локализован на площади 300м2. Погибших и пострадавших нет. Продолжается работа по окончательной ликвидации пожара. Причины случившегося устанавливаются.

В компании "Монди СЛПК" "Комиинформу" информацию о локализации подтвердили. Предприятие работает в штатном режиме.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: пожар, МЧС, Монди
  Рубрика: Происшествия
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