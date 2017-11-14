Госдума упростит выплату пособий по потере кормильца

Граждане, которые не могут добиться выплаты алиментов, будут вправе рассчитывать на пособие по потере кормильца от государства. Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон "Об исполнительном производстве" намерен 14 ноября рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Как пояснил "Известиям" член комитета Зариф Байгускаров ("Единая Россия"), нововведение касается ситуации, когда розыск неплательщика не принес результатов в течение года и тот был признан безвестно отсутствующим. Решение об этом на основании материалов службы судебных приставов будет принимать суд.

Эксперты полагают, что законодательная инициатива защитит интересы детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты.

"Проект обязывает приставов письменно уведомлять получателя алиментов о невозможности установить местонахождение должника через год безрезультатных поисков. Этого не было ранее, и органы розыска не обязаны были уведомлять заявителей о ходе розыскных и исполнительных мероприятий", — объясняет юрист Александр Хуруджи.

Кроме того, людям больше не нужно будет обращаться в полицию за розыском должника, чтобы через суд реализовать свое право на пенсию по потере кормильца.

Проще станет и доказать факт безвестного отсутствия плательщика алиментов: ранее у судов не было достаточных оснований для вынесения такого решения из-за того, что уполномоченные на розыск органы не выдавали взыскателю каких-либо документов.