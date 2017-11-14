Проект "Было/Стало": как изменилась в Воркуте Аллея пионеров

"Комиинформ" публикует очередную часть информационного проекта "Было/Стало". На этот раз можно сравнить, как в Воркуте за три месяца изменилась Аллея пионеров. Коллажи показывают фото "до" и "после" проведения работ по реконструкции летом, осенью и после выпадения снега, сообщает администрация Заполярья.

Согласно муниципальной программе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" партии "Единая Россия" в Воркуте в 2017 году было выполнено благоустройство десяти дворовых территорий и Аллеи пионеров.

В рамках проекта здесь были завершены работы по асфальтированию центральной аллеи и пешеходных дорожек, установлены современные светильники "Стрит-11", система видеонаблюдения. Четыре новые скамейки с навесом установили в день юбилея всего на неделю. Всего их пришло в город 24. Все будут установлены с весенним потеплением в следующем году, как и урны.

Состоялись конкурсы на поставку детской площадки и уличного антивандального тренажерного комплекса, уличной сцены. Конкурс на поставку спортивной площадки в ближайшее время состоится в четвертый раз из-за ошибок контрагентов при заполнении заявок или их отсутствия. В будущем году продолжится благоустройство зеленых зон, а именно вырубка сухостоя.

Также этой осенью аллею украсила отреставрированная скульптура мальчика-футболиста – одного из символов города советской эпохи с поселка Северного. Входную группу парка украсили старые элементы арок, демонтированные из городского парка культуры и отдыха, их будут восстанавливать.