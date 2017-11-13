Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре

13 ноября 2017 года, 15:55 |
rbc.ru

Точной даты большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока нет, но она состоится в декабре, ближе к концу года, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники написало, что ежегодное итоговое общение президента со СМИ может пройти 14 декабря. По данным издания, эта дата на сегодня является основной.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

Что такое большая пресс-конференция

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. В них участвуют российские федеральные и региональные журналисты, а также представители иностранных СМИ. За время пребывания Путина на посту пресс-конференция не проводилась только в 2005 году.

Эти мероприятия отличаются большой продолжительностью — рекордной стала пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. Значительная часть вопросов обычно посвящена внутрироссийской повестке и международной проблематике.

Также журналистов интересует личная жизнь главы государства. В частности, президента спрашивали о его детях, планах на отпуск, а также о том, знает ли он своего двойника. Иногда Путину задают нестандартные вопросы, например, в 2012 году у него поинтересовались, когда наступит конец света.




Комиинформ

  Рубрика: Общество
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