В Сыктывкаре повторно выставлены на продажу три объекта недвижимости

24 ноября завершается прием заявок на приобретение муниципальных объектов недвижимости, сообщает администрация Сыктывкара.

Повторно на продажу выставлены три объекта недвижимости. Это основной и вспомогательный корпусы бывшей поликлиники №1 по ул. Бабушкина, 21 и здание клуба в Верхнем Чове. Все здания уже выставлялись на торги, однако покупателей пока не нашлось.

Для основного и вспомогательного корпусов бывшей поликлиники №1 утвержден способ приватизации - торги посредством публичного предложения в электронной форме, которые также состоятся на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав") в 11 час 00 мин 30 ноября 2017 года.

Реализуется основной четырехэтажный корпус бывшей поликлиники №1 площадью 1945,9 кв.м по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21 одновременно с земельным участком площадью 2618 кв.м. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.

Цена первоначального предложения – 92 миллиона рублей (без учета НДС), в том числе: стоимость здания – 72 миллиона, участка – 20 миллионов. Задаток составляет 20% (18,4 миллиона рублей). "Шаг понижения" – 200 тысяч рублей. Минимальная цена предложения - 46 миллионов (36 миллионов – самого здания, а участка - 10 миллионов). В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. "Шаг аукциона" в данном случае составит 100 тысяч рублей.

Одноэтажный вспомогательный корпус бывшей поликлиники №1 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21площадью 137 квадратных метров также реализуется одновременно с земельным участком площадью 709 кв.м. Первоначальная цена – 7 миллионов рублей (здание – 2 миллиона, земельный участок – 5 миллионов). "Шаг понижения" – 100 тысяч рублей, "шаг аукциона" (повышения цены) – 50 тысяч рублей. Минимальная цена предложения – 3,5 миллиона рублей (здания – 1 миллион, участка – 2,5 миллиона). Задаток для участия в торгах составляет 20% (1,4 миллиона рублей).

Нежилое двухэтажное здание клуба общей площадью 1239,6 кв.мпо адресу: г. Сыктывкар, Верхний Чов, 59, приватизируется одновременно с земельным участком площадью 5145 кв.м.Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.

Начальная цена 8 миллионов 864 тысячи рублей (без учета НДС), из них: стоимость здания – 5 миллионов 309 тысяч рублей, земельного участка – 3 миллиона 555 тысяч рублей.

Способ приватизации - аукцион в электронной форме. Задаток для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены (1 миллион 772,8 тысячи рублей). Шаг аукциона- 50 тысяч рублей. Аукцион состоится на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав") в 12 час 00 мин 30 ноября 2017 года.

Информация о продажеразмещена в сети "Интернет": на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" сыктывкар.рф, на электронной площадке – универсальной торговой платформе ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru(торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав", а также в газете "Панорама столицы"(выпуск № 41 (1016) от 16.10.2017г.).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 17 час 00 мин 24 ноября 2017 года. Администрация МО ГО "Сыктывкар" предлагает всем заинтересованным принять участие в торгах. По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договора купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07.