Храм Успения Пресвятой Богородицы Лоймы собирает средства на новые окна

13 ноября 2017 года, 15:00 | Прилузский

Ассоциация ТОС внедряет новый механизм поддержки местных инициатив.

Кроме привычных источников финансирования, таких как федеральные, региональные конкурсы, а также гранты частных фондов и компаний, Ассоциация территориального общественного самоуправления республики предлагает ТОСам возможности краудфандинга.

Первопроходцем в Республике Коми, который заявил свой проект на площадке Boomstarter, стал ТОС "Возрождение" с.Лойма Прилузского района. Теперь каждый желающий имеет возможность поддержать проект "Окно в храм", который представлен на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Храм в Лойме строился с 1802 по 1804 годы как двухпрестольный. Его зимняя половина освящена в честь святых Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских, летняя – в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Он стал самым первым каменным зданием Прилузья. Спустя 80 лет его дополнили третьим приделом, освященным в честь иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость". За год до Революции храм украсили росписями.

Лоемский храм по праву стал считаться одним из красивейших храмов региона. Сегодня это единственное церковное здание в регионе, сохранившее настенные росписи.

В 20 веке культовое сооружение закрылось и до половины разрушилось. В здании храма располагался сельский клуб. Именно здесь состоялся первый концерт известного певца Валерия Леонтьева.

Как сказано в проекте на платформе, около 15-ти лет назад церковь вернулась христианам, но в изувеченном состоянии. С тех пор "урывками" идут консервационные работы. О реставрационных речи пока не идет.

К 2012 году общими усилиями жители села смогли перекрыть кровлю на храме, на что было потрачено около 100 тысяч рублей, что для села - весомая сумма.

Следующий шаг по сохранению здания и росписей – установка окон. Сейчас в храме часть оконных проемов замурована, часть имеет ветхие рамы с выбитыми стеклами. Община чинит и утепляет их каждое лето, но зимой прихожане замерзают от сквозняков.

Стоимость реализации проекта в полном объеме - 847 тысяч рублей. Это средства на полную замену 30-ти окон. У общины таких средств нет, поэтому она просит о помощи. По данным на сегодня, проекту пожертвовано 14 тысяч 100 рублей.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: тос, религия, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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