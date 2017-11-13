Универвидение соберет конкурсантов из 30 вузов России

С 17 по 21 ноября в Республике Коми пройдет Национальный музыкальный студенческий проект "Универвидение". Впервые в проекте примут участие представители всех восемь федеральных округов Российской Федерации.

Этой осенью Сыктывкар вновь станет столицей вокального творчества студентов – приближается Национальный музыкальный студенческий проект "Универвидение". Проект уже в седьмой раз проходит на базе Сыктывкарского государственного университета – опорного вуза Республики Коми, в этом году в статусе национального. В конкурсе непрофессионального вокального мастерства примут участие вокалисты и творческие коллективы из 30 вузов, которые представляют все 8 федеральных округов Российской Федерации. С героями Универвидения-2017 Россия познакомится на официальной церемонии открытия проекта 17 ноября.

В пятидневной программе проекта - конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и финальное шоу. В ходе первого конкурсного прослушивания участников распределят по наставникам, с которыми вокалисты будут готовиться к отбору в финал.

Кроме того, 18 ноября в рамках Универвидения пройдет Школа студенческой весны "Территория Ярких". Работа Школы запланирована по четырем специализированным направлениям: "Танцевальный жанр", "Организация творческих событий", "Театрально-оригинальный жанр", "Музыкальный жанр". Образовательные мероприятия посетят не только вокалисты Универвидения и участники их делегаций, но и студенты организаций высшего и среднего профессионального образования Республики Коми.

Вечером 18 ноября на концерте, в котором выступят все участники Универвидения, назовут имена 12 конкурсантов, прошедших в финал проекта. Затем, финалистам предстоит работа с педагогами по вокалу и сценическому движению, постановка номеров на гала-концерт. Участники, не прошедшие в финал, также будут готовиться к гала-концерту. Имя победителя Универвидения-2017 назовут 21 ноября на финальном шоу.

С участниками Универвидения и Школы студенческой весны будут работать генеральный директор продюсерского центра "Дебют", лауреат фестиваля "Песня года" Сергей Харин; руководитель вокальной студии "Успех", солистка группы "Балаган Лимитед" Светлана Смирнова; автор и руководитель центра творческого развития "Feel The Beat" Дарья Карнаух; солистка Русского Национального балета Галсана Доржиева; певица и педагог по вокалу Оксана Павловская и руководитель "Российской студенческой весны" Ирина Карих.

Национальный студенческий музыкальный проект "Универвидение" проводят Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина и Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи при поддержке Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи, Российского студенческого центра "Росстуденчество", Национального фонда поддержки правообладателей и Правительства Республики Коми. Конкурс реализуется в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений СГУ им. Питирима Сорокина.