В лесопарковой зоне Печоры восстановлено освещение

Комиссия в составе представителей администрации муниципального района "Печора", Печорских электрических сетей, Управления капитального строительства и общественности произвела осмотр уличного освещения в лесопарковой зоне по улице Чехова и приняла объект в эксплуатацию.

Необходимость проведения мероприятий по восстановлению уличного освещения была озвучена печорцами в ходе общественных слушаний по планам развития МР "Печора", которые состоялись в августе прошлого года с участием главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Лесопарковая зона по улице Чехова является популярным местом для проведения круглогодичных общегородских и республиканских спортивных мероприятий и тренировок воспитанников спортивной школы. Также парк является любимым местом активного отдыха печорцев - любителей физкультуры, сторонников здорового образа жизни и пожилых людей. В течение двух лет там отсутствовало достаточное уличное освещение, не все зоны освещения были исправны.

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Альфа-Энерго" в лесопарковой зоне по улице Чехова установлено 27 новых консольных светодиодных светильников. Также в ходе работы проведена замена ветхого кабеля общей протяженностью порядка одного километра.

Преимущество установленных новых светодиодных светильников на опорах очевидно и оправдано – это экологически чистый и энергосберегающий источник света со значительным сроком службы. Светят светодиодные фонари на порядок ярче и, кроме того, они экономически эффективнее ламп предыдущего поколения.

Работы по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения на территории города Печоры будут продолжены в 2018 году.