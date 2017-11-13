В Микуне готовят интерактивную спортивную программу "Мир новых возможностей"

В Микуне готовят интерактивную благотворительную программу "Мир новых возможностей" в рамках "Щедрого вторника". Это акция, которая в этом году во второй раз пройдет по всей стране в честь Международного дня благотворительности.

Как пояснила "Комиинформу" председатель Усть-Вымской районной организации КРО ВОИ Людмила Ганова, цель "Щедрого вторника" - объединить НКО, бизнес, госучреждения, просто инициативные группы и частных лиц, чтобы благотворительность стала популярнее.

В прошлом году организация людей с инвалидностью района в этот день устраивала кинопоказы лучших фильмов Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров".

На этот раз формат станет несколько иным. Программа затронет тему адаптивного спорта для детей с инвалидностью и без.

28 ноября организаторы акции ждут жителей и гостей города на акции для времяпровождения в группах по интересам.

Для детей младшего школьного возраста подготовлена спортивная программа, где дети с инвалидностью и без, а также их родители, встретятся и познакомятся с паралимпийскими видами спорта и вместе сыграют в голбол, бочча, волейбол сидя, баскетбол на колясках, испытают себя на дистанции на беговой коляске.

Судьями отдельных этапов соревнования станут члены сборной команды спортсменов с инвалидностью Усть-Вымского района и их тренеры.

Место проведения - школа №1 города Микунь.