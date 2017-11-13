Две пожарные части отстояли деревянный дом в Сыктывкаре
Вчера вечером двум пожарным частям удалось отстоять деревянный многоквартирный дом в Сыктывкаре.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, сообщение об инциденте поступило на пульт оперативного дежурного в 22:14.
Пожарные прибыли на улицу Ухтинскую к дому №13 через четыре минуты и через 12 минут возгорание потушили.
В тушении принимали участие две единицы техники и семь специалистов личного состава пожарной охраны.
Погибших и пострадавших в инциденте нет. Огонь успел повредить входную дверь в одну из квартир и лестничную клетку.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.
"Благодаря оперативной помощи пожарных частей деревянный дом удалось отстоять. Такие строения вспыхивают стремительно и сгорают менее, чем за полчаса", - добавили в региональном МЧС.
Ярослава Пархачёва
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