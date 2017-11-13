В Ухте осужден мужчина, распространявший материалы экстремистского характера

13 ноября 2017 года, 11:45 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Приговором Ухтинского городского суда 39-летний мужчина осужден к лишению свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (совершенные публично, в т.ч. с использованием сети Интернет, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии).

Согласно приговору подсудимый, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, а также г. Ухта Республики Коми, с марта 2015 года по март 2017 года публично разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеофайлы и аудиозаписи, содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства уроженцев Кавказа. При этом размещённые материалы были включены в Федеральный список экстремистских материалов, созданный в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.202 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, по результатам рассмотрения уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, окончательно ему назначено наказание в виде 11 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Ухты.

Приговор не вступил в законную силу.

Комиинформ

  Ключевые слова: экстремизм, соцсети
  Рубрика: Происшествия
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